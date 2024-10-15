中評現場：世界佛教論壇寧波舉行 亮點紛呈

第六屆世界佛教論壇新聞發佈會現場（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月15日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇將於10月15日至17日在浙江寧波舉辦，這是時隔六年中國再次舉辦世界佛教論壇，百餘位記者齊聚寧波報導盛會。在昨天下午舉行的新聞發布會上，中國佛教協會副會長明海法師和第六屆世界佛教論壇浙江組委會辦公室主任鮑秀英介紹了論壇有關情況。期間，海明法師也特別回憶起第二屆世界佛教論壇，兩岸佛教界歷史性地共同合作舉辦了一場世界性論壇。



據介紹，本屆論壇將有來自全球72個國家和地區的佛教界人士、專家學者和嘉賓代表將出席論壇。論壇由中國佛教協會、中華宗教文化交流協會主辦，第六屆世界佛教論壇浙江組委會承辦，以“同願同行·和合共生”為主題，旨在展現佛教界在當今世界百年未有之大變局加速演進的時代背景下應對全球性挑戰的認知共識與實踐倡導，促進不同文明、不同信仰間的平等相待、和諧共存和交流互鑒，為促進世界和平、增進人類福祉、推動構建人類命運共同體貢獻佛教的智慧和力量。



本屆論壇由開幕式、主論壇、7場分論壇、新媒體論壇、電視論壇、閉幕式等主要活動，以及祈福法會、佛教文化主題展覽等組成。分論壇分別圍繞佛教的包容智慧、精神內涵、法脈傳承、典籍結集、社會責任、文化藝術、人間佛教的思想與內涵、中道思想和平等智慧等主題展開研討，深入挖掘佛教文化精髓、思想內涵和時代價值，充分宣傳展現中國宗教信仰自由狀況和中國佛教文化發展成就，增進世界各國佛教界、學術界、文化界等各界團體和人士的交流與合作。



據鮑秀英介紹，與以往相比，本屆論壇在內容和形式上進行了創新，主要亮點有幾個方面：一是進一步深化和拓展了論壇的主題和議題，著眼於當前全球化的背景和人類面臨的共同挑戰，在思考在百年未有之大變局加速演進的時代環境下，思考如何通過佛教的智慧和力量來推動世界和平，增進人類福祉；二是創新與豐富了論壇的形式，通過現代信息技術的手段、分論壇與專題研討相結以及文化展示與交流相結合等方式，增強參與者互動性與體驗感，讓更多參與者直觀感受到中國佛教文化的魅力和內涵。三是論壇規模與參與度進一步擴大和提升，本屆論壇在規模和參與度上將實現新的突破。值得關注的是，參與本屆論壇不僅局限於佛教界、學界，還邀請了來自不同領域的嘉賓代表，我們希望通過這樣一個平台對話與交流，加深各國、各地區的理解與合作，這一做法充分體現了佛教和合共生的理念。

