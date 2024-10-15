中評關注：應對全球性挑戰需要和合共生精神

中國佛教協會副會長明海法師出席第六屆世界佛教論壇新聞發布會並回答媒體記者提問（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月15日電（記者 林艷）中國佛教協會副會長明海法師10月14日下午出席在寧波舉行的第六屆世界佛教論壇新聞發布會，就本屆佛教論壇主題“同願同行·和合共生”有關設置考量以及所體現的佛教精神內涵進行了詳細闡釋。他指出，“和合共生”的概念體現了佛教的核心思想緣起論。佛教認為世界上不存在完全獨立、封閉、完全自我主宰的事物，所有事物之間互相關聯、互相依存，佛教提倡通過合作與對話來解決衝突，實現長久的和平與和諧。



明海法師指出，現在世界百年未有之大變局加速演進，全球不穩定、不確定性因素持續增加，人類發展在各個方面面臨嚴峻挑戰。所以，我們設定“同願同行·和合共生”這一主題，目的是倡導全球佛教界在共同願景下攜手前行，踐行佛教慈悲濟世的精神，秉持人類命運共同體理念，為維護世界和平、促進共同發展攜手合作。



明海法師指出，近年來，中國佛教界不斷促進我國佛教與中華優秀傳統文化的深度融合，推動了佛教在當今中國社會的適應性發展。作為中華文化的重要組成部分，佛教文化在推動社會和諧、增進文化認同方面發揮著重要的作用。本屆論壇以“同願同行·和合共生”為主題，也旨在展示中國佛教在健康傳承上的最新成果，推動全球佛教界對中國佛教經驗的關注與借鑒。



明海法師表示，外部環境也是我們設定主題需要考量的重要因素。當前國際形勢變亂交織，逆全球化思潮抬頭，局部衝突和動蕩頻發，全球性挑戰不斷加劇。這些全球性問題不能通過單一國家和區域的力量解決，需要全球人民共同努力。我們希望通過“同願同行·和合共生”這一主題，來凝聚全球佛教徒乃至社會各界的共同願望，攜手共進，共同應對這些挑戰。

