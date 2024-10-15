中評關注：浙江佛教聖地何以名揚海內外？

浙江省民族宗教事務委員會主任、第六屆世界佛教論壇浙江組委會辦公室主任鮑秀英回答記者提問（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月15日電（記者 林艷）浙江的佛教聖地名揚海內外，繼舉辦首屆世界佛教論壇後，時隔18年浙江再次舉辦第六屆世界佛教論壇。浙江省民族宗教事務委員會主任、第六屆世界佛教論壇浙江組委會辦公室主任鮑秀英在10月14日下午論壇新聞發布會上，在回答記者提問中特別介紹了浙江佛教對外文化交流中的特殊貢獻。她表示，近年來，浙江佛教界持續推動對外友好交流活動，重點以祖庭文化根脈為依托，鞏固中、韓、日三國佛教界的“黃金紐帶”關係。



鮑秀英表示，浙江佛教歷史悠久，祖庭眾多，古刹林立，高僧輩出，在中國佛教史上占有重要地位。2006年在浙江舉辦了首屆世界佛教論壇，浙江佛教在對外文化交流中貢獻特殊，尤其與東亞和東南亞各國佛教的關係密切。此次論壇的舉辦地浙江寧波奉化雪竇山是彌勒道場，也是太虛大師“人間佛教”思想的發祥地。



鮑秀英也指出，浙江地處東南沿海，是海上絲綢之路和中韓日三國佛教界“黃金紐帶”的重要節點，歷史上與朝鮮、日本、東南亞各國以及西亞、歐洲交流歷史悠久。比如說台州天台國清寺被認定為天台宗的祖庭，杭州徑山寺、寧波天童寺被認定為臨濟宗祖庭，普陀山是觀音菩薩的道場，雪竇山是彌勒菩薩的道場。



鮑秀英表示，近年來，浙江佛教界持續推動對外友好交流活動，重點以祖庭文化根脈為依托，鞏固中、韓、日三國佛教界的“黃金紐帶”關係。像杭州靈隱寺在聯合國教科文組織總部開展了“靈隱之夜”文化交流活動。2019年，靈隱寺的梵唄演出團隊走出國門，普陀山佛教協會舉辦了“南海觀音·慈航寶島”佛教交流活動，構築了兩岸佛教交流的平台。在謀劃第六屆世界佛教論壇過程當中，我們推出浙江佛教界打造“交流互鑒·和合共生”的對外交流品牌，積極推進浙江佛教界主動走出去，到日本、韓國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、越南等相關國家開展對外交流。今年八九月份，浙江佛教界在香港、澳門開展了迎國慶相關祈福慶祝活動。



鮑秀英指出，下一步，將以第六屆世界佛教論壇舉辦為契機，充分發揮浙江佛教界的資源優勢，推動民間的交往交流，促進文明互鑒。

