中評鏡頭：蔣介石赴台前為何留宿寧波天童寺

天童禪寺素有“東南佛國”美譽（中評社 林艷攝） 中評社北京10月23日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇日前在浙江寧波舉行，中宣部港澳台新聞局局長張強率港澳台媒體記者一行參訪了素有“東南佛國”美譽的天童禪寺，深入瞭解了天童禪寺的歷史與故事。期間，天童禪寺的崇和法師也向記者們講述了蔣介石前往台灣前特別到天童禪寺留宿的故事。



天童禪寺位於風景秀麗的太白山麓，始建於西晉永康元年，至今已有1700多年歷史。據崇和法師介紹，“天童”之名來自於一個動人的傳說，相傳義興祖師雲遊至此，見此地藏風聚氣、靈秀非凡，便在山的東穀搭建了一個簡陋的茅棚，潛心修行。當時的東穀荒無人煙，吃飯成了義興的大問題。但每到飯點，就有一個孩童提著一籃食物來到茅棚，放下食物後，又悄然而去。不久，精舍建成，童子對義興說：“我是太白金星下凡，因為大師篤於道行，玉帝命我前來護持。現見大功告成，特此告辭。”後來寺名“天童，山號“太白山”。



寺外的萬工池北面照壁“東南佛國”四個大字特別引人注目，據悉這是中國國民黨元老戴傳賢所題寫。天童禪寺高僧輩出，在中國佛教史上具有舉足輕重的地位。宋寧宗嘉定年間，天童禪寺位列“五山十刹”第三山；明太祖時被册封為“天下禪宗五山之第二山”，清代又位列“禪宗四大叢林”。天童禪寺的住持中，有10位曾受封“國師或禪師號”，敬安大師在清末民國期間任中華佛教總會首任會長，圓瑛大師則在1953年被選為中國佛教協會首任會長。



漫步於天童禪寺，寺院靜謐的氛圍充滿禪意。首倡人間佛教的中國佛教界泰斗太虛法師曾於1904年參學於天童禪寺，他曾言，中國佛教的特質在禪，中華佛法，實以禪宗為骨子。在寺院內，中評社記者也看到了一幅太虛法師的書法《花開見佛》。

