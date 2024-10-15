王海良答中評：賴想要依四島謀台獨

上海東亞研究所所長王海良（中評社 海涵攝） 中評社北京10月15日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良日前接受中評社時指出，賴清德不敢公開宣布“台獨”，又需要繼續借用“中華民國”這個軀殼，所以才說“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”，這是他搞“新兩國論”的原因。“兩國論”只是賴清德追求“台獨”進程中的階段性工具手段。



賴清德在“雙十”講話中稱“‘中華民國′已經在台澎金馬落地生根”，王海良分析，這是賴清德的“新兩國論”的核心和基礎。所謂“‘中華民國′已經在台澎金馬落地生根”就是與大陸切割，以台灣為主，附帶這三個小島。台澎金馬的作用是維繫“國”的架子，雖然他真正追求的不是這個“國”，而是“台灣國”，甚至可以說是沒有澎湖、金門和馬祖的“台灣島國”。此外，台澎金馬之間的關係也很成問題，一省與三縣並列，相互錯位，不倫不類，不成體統，卻自已為“國”。賴清德不要大陸了，又要保留“中華民國”，既不合法統，也不合邏輯。賴清德究竟意欲何為？一句話，就是要依四島割據，謀實現“台獨”。



賴清德還稱“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”。王海良分析，賴清德不敢公開宣布“台獨”，又需要繼續借用“中華民國”這個軀殼，所以才說“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”，這是他搞“新兩國論”的原因。但實際上，“兩國論”並不是他真正想要的，只是追求“台獨”進程中的階段性工具手段。賴清德想跳出中國大框架，只能暫時利用“中華民國”這個招牌，虛晃一槍，招搖過市。但一個已經不存在的政治實體，如何統轄或隸屬？根本就無從談起。但回到台灣，賴清德則忌諱“省”的地方性。很簡單，我們說台灣是台灣省，當然隸屬於中華人民共和國。這就是賴清德強調“互不隸屬”的原因與窘迫所在。



對於賴清德稱“中華人民共和國無權代表台灣”，王海良指出，賴清德講台灣代表權問題，其實就是從法理角度出發，發表“台獨”謬論。