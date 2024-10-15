中評關注：佛教如何助推構建人類命運共同體

中國佛教協會副會長明海法師出席第六屆世界佛教論壇（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月15日電（記者 林艷）在昨天舉行的第六屆世界佛教論壇新聞發布會上，中國佛教協會副會長明海法師就佛教在推動構建人類命運共同體和推動全球文明交流互鑒中的角色分享了看法。他指出，佛教倡導的慈悲、平等、和平的理念與構建人類命運共同體的理念高度契合。



明海法師表示，構建人類命運共同體理念是一個高瞻遠矚，富於良知與智慧洞見的思想，也是應對當今世界很多挑戰的良藥。全球文明倡議也是這一智慧理念具體的展現。他指出，佛教在推動構建人類命運共同體，促進全球文明交流與互鑒中扮演著重要角色。



明海法師表示，首先，佛教具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊，佛教倡導的慈悲、平等、和平的理念與構建人類命運共同體的理念高度契合。比如，佛教的慈悲精神鼓勵人們關愛他人乃至一切眾生，這種精神力量對於化解矛盾、促進世界和平具有重要意義，能夠為促進不同國家和地區之間的文化認同與理解，減少文化隔閡與衝突，為構建人類命運共同體提供文化支撐。為了踐行慈悲濟世、忘我利他精神，佛教界重視開展賑災濟貧等公益慈善活動。在社會層面，為弱勢群體提供幫助和支持，這些行動不僅僅體現了佛教界的社會責任感和擔當精神，也為構建人類命運共同體貢獻力量。

