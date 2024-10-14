中國和越南聯合聲明（全文）

中評社北京10月14日電／中華人民共和國和越南社會主義共和國聯合聲明



一、應越南社會主義共和國政府總理範明政邀請，中華人民共和國國務院總理李強于2024年10月12日至14日對越南進行正式訪問。



訪問期間，李強總理會見越共中央總書記、國家主席蘇林，同範明政總理舉行會談，會見國會主席陳青敏。在友好坦誠的氣氛中，雙方就推動中越全面戰略合作伙伴關係發展、推進具有戰略意義的中越命運共同體建設及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。



二、雙方回顧了中越兩黨兩國關係發展歷程，一致認為，中越兩黨、兩國和兩國人民在爭取國家獨立和民族解放事業中守望相助、相互支持，結下了“越中情誼深，同志加兄弟”的傳統友誼。在改革開放和革新時期，雙方堅持走好符合各自國情的社會主義道路，加強經驗交流和互利合作，取得許多務實成果，切實造福兩國人民。



雙方一致認為，要繼承和發揚中越傳統友誼，不忘友好初心，牢記共同使命，堅持共產黨的領導，堅持走好符合各自國情的社會主義道路，堅持從戰略高度和長遠角度把握中越關係，進一步深化和提升中越全面戰略合作伙伴關係，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體，推動兩黨兩國關係邁上新台階。



三、越方熱烈祝賀中華人民共和國成立75周年，熱烈祝賀中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議勝利召開，通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出300多項重要改革舉措，支持中方以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，祝願並相信在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國黨、政府和人民定將全面建成社會主義現代化強國，勝利實現第二個百年奮鬥目標。



中方祝賀並高度評價越南革新近40年，落實《向社會主義過渡時期國家建設綱領（2011年補充修訂）》近15年來取得的重要成就，祝賀越南成功召開越共十三屆十中全會。中方祝願並相信在以蘇林同志為首的越共中央正確領導下，越南黨、國家和人民必將勝利實現越共十三大提出的各項目標任務，籌備好和成功召開2026年越共十四大，實現2045年將越南建成社會主義定向的高收入發達國家的目標。中方重申支持越南國家發展繁榮、人民幸福，建設強大、獨立、自主的經濟體系，統籌推進革新事業、工業化、現代化，全面融入國際，發展廣泛友好的對外關係，為地區和世界和平、穩定、發展、繁榮發揮更加重要作用。

