仇長根答中評：賴暴露強硬對抗的台獨本質

仇長根（中評社 海涵攝） 中評社北京10月15日電（記者 海涵）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前就賴清德“雙十”講話有關表述接受中評社記者採訪。他指出，賴清德種種極端“台獨”言論和赤裸裸的政治挑釁，暴露其強硬與大陸“對立、對抗”的“台獨”本質，可以預判未來兩岸關係形勢更為“嚴峻複雜”，將給台海局勢帶來極大風險和“不確定性”。



仇長根認為，賴清德以所謂“‘中華民國′在台澎金馬落地生根”為幌子，兜售其“‘中華民國′在台灣、是台灣、台灣”的“新兩國論”。有點地理常識的人都清楚，“台灣”地名是“台澎金馬”的統稱。而台灣不是“國名”，更不是“國家”。原“中華民國”國號因國共內戰，於1949年被“中華人民共和國”所取代，敗退台灣後“中華民國”名存實亡，根本不具備主權地位，更不要說“台澎金馬”四個區域性地方，從來就沒有主權，也永遠不會有主權。其實，選前賴清德曾經講過“中華民國是災難”，“520講話”也提到“台灣400年”的概念，用意在於否定中國千年歷史，視1949年遷台後的“中華民國”為“外來政權”，將台灣與中國切割，盡顯“台獨”意味濃烈。如今賴又企圖借“中華民國”之殼，暗藏其心中念茲在茲的“台獨”夢，但這種數典忘祖的行為，不可能得逞。



仇長根表示，賴清德上任近五個月來，在多個場合、三番五次反復講“兩岸互不隸屬”，這是賴清德從“台獨金孫”走向“激進台獨”的危險“玩火”。賴“雙十”講話稱“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”後補充一句“‘中華民國′在台澎金馬落地已75年”，細裡深究，賴的講話顯然重點不是“中華民國”，而是在“中華民國”裡面加注“台澎金馬”，即“‘中華民國′在台灣、是台灣、台灣”。而且，賴清德趁機會向國際社會宣揚“兩岸互不隸屬”，凸顯其堅持“台灣主權獨立”，將兩岸關係定位為“兩國關係”，徹底暴露其“台獨金孫”和“務實台獨工作者”的真面目。當然，賴清德的“兩岸互不隸屬”也是在耍弄政治騙術，意圖是為選舉的考慮，既想鞏固“台獨”基本盤，又打著“中華民國”的旗號，騙取中間選票、青年選票。因為對賴清德個人來講2026、2028選舉事關重大，也關係到民進黨在台灣的權位和政客既得利益。

