陳麗麗：賴清德謀獨引戰　升高台海緊張局勢

陳麗麗（中評社資料圖） 中評社香港10月15日電（作者 陳麗麗）台灣地區領導人賴清德10月10日發表任內首個所謂“雙十”講話，鼓吹“新兩國論”，編造“台獨”謬論，欺騙台灣民眾，刻意升高兩岸對立，嚴重損害兩岸同胞的情感及切身利益，是推高台海戰爭風險的禍根亂源。



“新瓶舊酒”的“台獨”言論。賴清德的講話繼續沿用此前的論調，再次公然拋出“中華人民共和國與中華民國互不隸屬”的“兩國論”，以“標新立異”的姿態延續的仍然是蔡英文的“四個堅持”，鼓吹“團結2300萬台灣人民；並且堅持國家主權不容侵犯併吞”，強調“中華人民共和國無權代表台灣”。沒有新意但更具敵意，相較蔡英文借用“中華民國台灣”漸進偷渡“中華民國”繼承其“政治遺產”的做法，賴明目張膽將“中華民國”“中華民國台灣”“台灣”放在同等的位置上，更赤裸裸搞“台獨”，企圖將隱晦的“事實台獨”政策主張明晰化，甚至距離“法理台獨”僅差一步“修法”。另外，持續鼓吹“落實‘和平四大支柱行動方案’”，突出強化“國防”的重要地位，標榜成立“全社會防衛韌性委員會”，打造“40萬民力大軍”，企圖將台灣民眾綁上“台獨”戰車。



“包藏禍心”的“台獨”企圖。賴清德的演講中凸顯“謀台獨”“騙選票”色彩，全文以“台獨”為終極目標，以2028“大選”年成功連任，選票過半為迫切目標。對外持續採取“倚美謀獨”路線，“加深台灣跟國際社會的合作”，推動台灣問題國際化，企圖借助國際場域的突破“遏華護獨”，緩解執政不利壓力，並為自己塑造利於連任的國際環境。對內借助推動“反中謀獨”操弄，壓制在野監督及政黨發展，激化“反中”民粹鞏固基本盤，並以台灣人的榮耀掩蓋執政成績的慘澹。對大陸高舉“以武拒統”“大旗”，將“國防”列“四大韌性”之首，發展“不對稱戰力”，持續發酵“亡國感”政治效應，為其選舉助力。對民眾持續輸出不負責任的“政見式宣言”， 以畫餅博感情的方式騙取選票。總之，一切都在為2028年尋求連任鋪排。

