王毅同以色列外長卡茨通電話

中評社北京10月14日電／據外交部網站：2024年10月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同以色列外長卡茨通電話。



卡茨介紹了以方對地區局勢的看法和關切。



王毅說，中東地區衝突延宕升級，國際社會深感憂慮。當務之急是立即實現加沙全面永久停火，釋放所有人質，確保人道主義救援不受阻礙進入加沙。無論哪個國家、種族，所有人的生命都同等寶貴，加沙地區的人道災難不應再繼續下去。以暴制暴，無法真正解決各方合理關切。加沙衝突再次說明，巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心。國際社會的呼聲十分明確，那就是希望盡快回到“兩國方案”的政治解決軌道上來，最終實現以巴兩個國家和平共存、猶太和阿拉伯兩個民族和諧相處。這是各方包括以色列在內，獲得穩定和持久安全的正確途徑。



王毅表示，中方高度關注以色列和伊朗間緊張局勢。我們認為，地區進一步生戰生亂，不符合任何一方利益。希望各方慎重行事，避免局勢陷入惡性循環。中方在地區事務上沒有任何私利，從不參與地緣爭奪。作為聯合國安理會常任理事國，中國始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在事實和真理一邊，我們將繼續為推動局勢降溫、恢復地區和平發揮建設性作用。



王毅強調，聯黎部隊根據安理會決議授權執行維和任務。以方應採取切實舉措保障聯黎部隊人員安全。



雙方還就中以關係交換了意見。卡茨說，發展對華關係是以方既定政策，符合兩國共同利益。以色列政府恪守在台灣問題上的一貫立場。王毅表示，中方對以政策保持連續性、穩定性，願隨著局勢緩和，盡快恢復各方面交往，推動兩國創新全面夥伴關係可持續發展。希望以方採取有效措施保障在以中國機構和公民的安全。