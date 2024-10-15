富權：“利劍”直指“台獨”，台海已成內海

中評社香港10月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：“利劍”直指“台獨”，台海已成內海。以下為文章內容。



中國人民解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校昨日清晨宣布，十月十四日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展“聯合利劍－2024B”演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。在演習結束後。李熹海軍大校宣布，十月十四日，中國人民解放軍東部戰區圓滿完成“聯合利劍－2024B”演習各項科目，全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊隨時保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗“台獨”分裂行徑。



在今年“五二零”賴清德發表“新兩國論”後，解放軍東部戰區就已經進行“聯合利劍－2024A”演習。當時海峽兩岸人士以至是美英等國際社會，都認為既然這次演習標以“二零二四”的年份及“A”的次序，這就等於是展示了這種“利劍”指向“台獨”的演習，將會陸續有來，並形成恆常化。因此，在賴清德於最近拋出“祖國論”，及在“雙十”講話中提升“新兩國論”的嗆門時，台灣地區的一些論者，以至是美國的一些媒體，都在揣測，解放軍將會進行“劍指台獨”的演習。



相信，就連民進黨當局對此也是“啞仔食湯圓——心中有數”，可能也做好了應對的準備。但解放軍昨晨突如其來的“聯合利劍－2024B”演習，卻讓民進黨當局感覺受到突然襲擊，措手不及，倉忙於上午舉行“國安會議”研究應對策略。當“總統府”公佈與會人員名單及會議照片時，卻讓人們笑掉大牙。首先，與人們想像中的軍事會議是圍著沙盤或面對地圖演練不同的是，是賴清德、蕭美琴與一批文職官員坐在會議桌兩旁討論，而且每人面前的資料也衹有一兩頁，好像是平時的辦公會議，顯見事前沒有準備。其次，是該來的軍事人員及海巡署人員沒有來，卻來了“永遠的秘書長”邱義仁。

