韓方稱朝鮮擬炸毀朝韓連接公路

圖：韓國士兵14日在朝韓邊境巡邏。（圖源：美聯社） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，綜合韓聯社、朝中社消息：韓國軍方消息人士14日透露，韓軍監視設備捕捉到，朝軍在京義線與東海線朝韓公路連接處一帶疑似正為炸毀公路做準備。韓國聯合參謀本部發言人稱，若朝方進行挑釁，韓方將“強力還擊”。



朝方9日宣布，即日起完全切斷與韓國連接的公路與鐵路，進行防禦措施要塞化加固工程。朝方同一天向“聯合國軍司令部”通報相關內容，並表示將動員大量人員和裝備進行作業，包括爆破工作。韓方研判，韓軍14日捕捉到的朝方活動旨在切斷朝韓連接公路並開展要塞化工程。朝方已從去年底起在東海線和京義線公路附近埋設地雷，拆除路燈、鐵路軌道和臨近的配套建築。



韓國聯合參謀本部14日稱，為應對朝鮮提升軍事威脅水準，已向麾下部隊下達加強對朝監視警戒和火力待命態勢的指南；韓軍正密切關注朝軍動向，構建防禦態勢，但無法透露具體行動。



朝方指控韓國無人機分別於3日、9日和10日滲透至平壤，散布反朝傳單。朝方13日警告說，若再發現入侵無人機，朝鮮將按己方判斷採取行動。朝鮮國防省發言人表示，朝鮮人民軍總參謀部已指示朝韓邊境的部隊進入射擊準備態勢。14日，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正說，朝方清楚知道韓國軍方係無人機侵犯朝鮮領空事件的“主犯”。