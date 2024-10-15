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“漢語橋”來華團組交流項目德州行活動舉行
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2024-10-15 09:24:23
（圖源：中國僑網）
中評社北京10月15日電／據中國僑網報導，近日，2024年“漢語橋”來華團組交流項目德州行活動舉行，30餘名馬來西亞中小學校長參觀德州市博物館、參加“中國·德州董子文化旅遊節”、體驗箜篌非遺文化等，切身感受中華傳統文化的魅力。
參訪團一行表示，今後將進一步發揮自身優勢，發展海外華文教育，守護好海內外中華兒女共同的“魂”，當好中外交流的“民間使者”，為深化中馬友誼作出更大貢獻。
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