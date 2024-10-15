﻿朝韓就無人機越境風波互相警告

中評社北京10月15日電／據大公報報導，綜合新華社、韓聯社消息：朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正12日警告說，如果有韓國無人機運載反朝傳單再次侵犯朝鮮領空，必將導致“可怕的災難”。韓國國防部13日稱，若對韓國國民安全造成危害，朝鮮政權將終結。



朝鮮外務省11日晚發表聲明，譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空，在平壤散發反朝傳單。韓國國防部長官金龍顯當天表示，韓軍方沒有向朝鮮發射無人機，目前還不清楚該事件具體情況，正在確認中。韓國聯合參謀本部相關人士表態稱，需要確認無人機是否為韓國民間團體發射。金與正12日批評韓國軍方推卸責任，並表示，在他國首都空投傳單本身就會被視為嚴重的政治挑釁和主權侵害，且運載傳單的是無人機，這是此次事件嚴重性的核心所在。



金與正說，一國國民利用無人機做出侵害他國主權的行為，由此可能引發武裝衝突危機，軍方卻對此袖手旁觀，那無異於有意默認和共謀行為。金與正警告說，若韓國無人機再次侵犯朝鮮領空，朝方將採取強有力的報復行動。



朝鮮國防省發言人13日說，由於韓國對朝鮮首都平壤的挑釁行為，軍事緊張事態一觸即發。朝鮮人民軍總參謀部已發出作戰預備指示，命令邊境的炮兵聯合部隊和擔負重要火力打擊任務的部隊做好全面射擊準備。如果確認韓方再次挑釁，必須立即對其予以打擊。