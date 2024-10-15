內地加力幫扶專精特新中小企發展

圖：10月14日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，介紹加大助企幫扶力度有關情況。（圖源：新華社） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，國新辦14日舉行新聞發布會，市場監管總局、工業和信息化部、司法部、國家金融監督管理總局四部門有關負責人圍繞加大助企幫扶力度相關政策措施，回應社會關切。



市場監管總局局長羅文表示，要著力解決小微經營主體在生產經營中面臨的實際困難，加快推動專精特新（專業化、精細化、特色化、 新穎化）中小企業和“小巨人”企業高質量發展。工業和信息化部副部長王江平表示，下一步將採取一系列舉措推動支持中國獨角獸企業發展，包括支持獨角獸企業上市、併購、重組等。＼大公報記者 趙一存



近日召開的中央政治局會議強調，要有效落實存量政策，加力推出增量政策。對此，羅文表示，市場監管總局一直高度重視服務經營主體工作，今年將推出四項重點措施增強經營主體活力。其中包括引導平台企業用流量幫助平台內商戶提升品牌知名度、擴大市場交易量，推動將質量信譽作為企業的融資依據，以及推動股權、基金、債券等融資工具組合發力，每年可實現質量融資增信授信額度3千億元（人民幣，下同）。同時，還將對個體工商戶實施分型分類、精準幫扶，加快制修訂設備更新和消費品以舊換新相關重點標準的進程。



著力解決小微經營主體困難



對於助企幫扶的具體政策措施，羅文介紹，將精準扶持不同經營主體發展，著力解決小微經營主體在生產經營中面臨的實際困難，持續加大對個體工商戶的分型分類精準幫扶力度。要推動平台企業和平台內的商戶共同發展、協調發展，抓緊出台引導平台企業發揮流量積極作用、扶持中小微經營主體發展的具體措施。切實幫助具有一定優勢的中小企業提升創新能力和專業化水平，加快推動專精特新中小企業和“小巨人”企業高質量發展。



此外，還將有力有效減輕企業負擔，降低制度性交易成本。營造公平競爭的市場環境，針對地方保護、市場分割等問題，出台和實施更有剛性約束的制度措施。強化對經營主體的要素保障，堅決維護經營主體的合法權益，加快推動出台《民營經濟促進法》，對民營經濟平等對待、平等保護，為非公有制經濟發展營造良好環境。在涉企執法監管方面，司法部將進一步加強涉企行政執法監督，積極推進嚴格規範公正文明執法，大力整治行政執法突出問題。市場監管總局將會同有關部門創新實施質量融資增信政策，推廣以企業技術能力、質量資質等為依據的增信機制，提高小微企業的融資可得性和便利性。

