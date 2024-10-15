真主黨無人機襲以軍基地釀65死傷

以色列士兵13日在真主黨無人機襲擊現場附近活動。（圖源：路透社） 中評社北京10月15日電／據大公報綜合路透社、法新社報導：黎巴嫩真主黨13日表示，該組織當天向以色列北部一處軍事基地發動無人機襲擊。以色列軍方稱，此次襲擊造成4名以軍士兵死亡、61人受傷，其中8人重傷。這是近期黎以衝突升級以來，真主黨發動的最致命打擊。



真主黨13日發表聲明說，為報復以軍上周轟炸黎巴嫩首都貝魯特，該組織向以色列北部賓亞米納的戈蘭尼旅訓練營地發動無人機襲擊。以軍表示，真主黨的無人機擊中訓練營地，造成4名以軍士兵死亡，另有61人受傷，其中8人重傷。真主黨稱，他們發射了數十枚導彈以牽制以色列的防空系統，從而掩護無人機編隊。以色列擁有先進防空系統，如此多人因無人機或導彈襲擊受傷的情況非常罕見。



真主黨14日繼續襲擊以色列軍事設施。據法新社報導，真主黨向海法海軍基地發射火箭彈，賓亞米納的訓練營也再次成為襲擊目標。以軍稱，已攔截真主黨發射的彈藥，還攔截了兩架從敘利亞發射的無人機。



13日晚，以軍空襲加沙中部努塞拉特一所學校，造成至少20人死亡。這所學校為流離失所的巴勒斯坦人提供庇護。14日凌晨，加沙中部代爾巴拉赫的一所醫院外發生爆炸，造成至少3人死亡，約50人受傷。