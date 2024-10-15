美國向以色列提供“薩德”反導系統說明什麼

這是2021年8月3日拍攝的美國國防部所在地五角大樓。（圖源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，美國國防部13日說，美國將向以色列提供一套“薩德”反導系統並派遣相關美軍人員，以幫助以方提高防空能力。在以色列對黎巴嫩軍事行動日益升級且誓言報復打擊伊朗的背景下，美國這一舉動被認為給中東緊張局勢火上澆油。伊朗方面已回應說，“在保護伊朗人民和捍衛國家利益方面，伊朗沒有紅線”。



對以色列有何意義



“薩德”是“末段高空區域防禦”的音譯，是一種先進的地對空導彈防禦系統，能夠攔截短程、中程和遠程彈道導彈。據美國媒體報導，美軍共有7套“薩德”反導系統。一套“薩德”系統需要約100名士兵才能操作，由至少6個用卡車搭載的發射器組成。



美國總統拜登13日在被問及向以色列提供“薩德”系統的原因時說，這是為了“捍衛以色列”，隨後沒有回應媒體的後續追問。五角大樓表示，在伊朗於4月13日和10月1日兩次對以色列發動導彈襲擊的背景下，部署一套“薩德”系統將幫助以方增強防空能力。



近年來，以色列著力構建多層次反導體系，包括主要防禦遠程導彈威脅的“箭”式反導系統、主要用於攔截短程火箭彈和導彈襲擊的“鐵穹”防禦系統以及“鐵穹”的海軍版本“C－穹頂”等。10月1日晚，伊朗向以色列發射約200枚彈道導彈。伊朗媒體報導說，伊朗導彈擊中以空軍基地，摧毀數十架F－35戰機。



美國在中東地區部署“薩德”系統已有先例。去年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，拜登指示美軍向中東地區部署一套“薩德”系統。2019年，美國曾以軍事訓練為目的向以色列提供一套“薩德”系統，用於所謂“整合防空演習”。

