﻿吳邦國遺體在京火化　習近平送別

左圖：14日上午，吳邦國遺體在北京火化。圖為吳邦國遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。＼央視截圖；右圖：10月14日，吳邦國同志遺體在北京八寶山革命公墓火化。這是習近平與吳邦國親屬握手，表示深切慰問。＼新華社 中評社北京10月15日電／據大公報報導，據新華社消息：吳邦國同志因病於2024年10月8日4時36分在北京逝世，享年84歲。



吳邦國病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對吳邦國同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。



14日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅“沉痛悼念吳邦國同志”，橫幅下方是吳邦國同志的遺像。吳邦國同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。



上午9時30分許，習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到吳邦國同志的遺體前肅立默哀，向吳邦國同志的遺體三鞠躬，並與吳邦國同志親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對吳邦國同志逝世表示哀悼。



黨和國家有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，吳邦國同志生前友好和家鄉代表也前往送別。



推動港澳兩個基本法正確實施



14日，新華社發表吳邦國生平指出，吳邦國同志是中國特色社會主義民主法治建設的重要領導者。在黨中央領導下，他主持制定反分裂國家法，把黨和國家對台工作的大政方針和政策措施以法律形式固定下來，為反對和遏制“台獨”分裂活動、促進祖國和平統一提供有力法律保障。他主持對香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法及其附件有關條款作出解釋並通過相關決定，推動兩個基本法正確實施和“一國兩制”方針貫徹落實。他主持制定修改一系列對中國特色社會主義事業發展具有重大影響的法律，為推動形成中國特色社會主義法律體系作出重要貢獻。

