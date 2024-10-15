重慶：減負鬆綁讓基層幹部放開手腳

重慶市巴南區紀委監委督促相關部門建立鎮街法定職責事項和鎮街協同配合事項“白名單”制度，規範明晰基層權責。圖為近日，該區紀檢監察幹部到石龍鎮合路村瞭解減負後基層幹部為民辦實事情況。（圖源：劉洪單 攝） 中評社北京10月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，近年來，重慶市各級紀檢監察機關認真貫徹黨的二十大精神，緊密圍繞市委關於整治形式主義為基層減負的部署，強化政治監督，堅持問題導向，以改革精神和嚴的要求，推動全市各級各部門上下聯動找痛點，同題共答通堵點，從“解決一個問題”深化源頭治理，推動“一類問題”標本兼治，讓廣大基層幹部把更多時間和精力放到抓落實上。



精準分析找痛點



“違反督查檢查考核計劃管理和備案管理有關要求，對未納入年度計劃又確需開展的事項，擅自在全市範圍開展檢查……”9月19日，重慶市紀委監委辦公廳聯合市級層面專項工作機制辦通報了3起不嚴格執行基層減負規定的典型問題，督促各級各部門對照通報的典型問題舉一反三排查整改。



點名通報只是持續深化整治形式主義為基層減負“組合拳”中的一環。今年初，重慶市級層面專項工作機制辦印發《2024年持續推進整治形式主義為基層減負具體措施》，明確解決精文減會中的突出問題、破解基層治理“小馬拉大車”突出問題等十八個方面措施的責任部門、工作任務，要求各級各部門逐條逐項清單化、事項化推進。其中，市紀委監委牽頭負責常態化核查通報典型問題，要求建立健全整治形式主義為基層減負典型問題線索收集、實地核查、公開通報和整改落實工作機制，定期開展典型問題通報，發揮教育引導作用，推動解決形式主義突出問題。



形式主義最典型的表現在哪裡？群眾反映最強烈的問題是什麼？結合牽頭任務，市紀委監委黨風政風監督室全面梳理2023年全市查處的違反中央八項規定精神問題，盤點其中涉及形式主義的問題，釐清表象和特徵。



同時，市紀委監委班子成員帶著“為基層減負”這一課題，深入一線走訪調研，廣泛聽取幹部群眾心聲，“紅頭文件不發了，但是有便函代替文件的苗頭跡象”“下放事項有下放責任之嫌”等老問題、新表現，被全面梳理匯總，形成問題清單。



針對這些問題，市紀委監委以下看上，由點及面，深入剖析，分門別類確定整治事項，查找背後的原因，整治形式主義減輕基層負擔的重點任務由此出爐，並被納入全市紀檢監察機關2024年縱深推進作風建設十項重點任務之一。

