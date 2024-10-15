外媒熱議中國加力推出一攬子增量政策

10月13日，消費者在南京一家超市購物。（圖源：新華社） 中評社北京10月15日電／據人民日報報導，近日，中國加力推出一攬子增量政策，國務院新聞辦公室召開多場新聞發布會介紹相關情況，多部門協同發力打出政策“組合拳”，釋放狠抓政策落實、扎實提振經濟的鮮明信號，引發外媒及國際人士持續熱議。國際輿論認為，這些政策涵蓋財政、消費、投資、房地產等多個領域，提振中國經濟向好發展信心，也將為世界經濟增長帶來更多互利共贏機遇。



“政策方向明確而且正確”



“中國政府推出一攬子增量政策，釋放提振經濟的強烈信號。”泰國國立法政大學東亞研究所所長猜瓦·米森坦在接受記者採訪指出，中國政府引入新的貨幣政策工具，同時鼓勵長期投資，表明推動經濟可持續增長是中國政府提振經濟的戰略重點。通過採取果斷行動穩定關鍵行業，並促進經濟增長，中國將在面臨諸多不確定性的背景下，繼續履行其實現全年經濟社會發展目標的承諾。



“這是近年來中國規模最大的一套激勵措施，表明中國正在努力實現今年國內生產總值約5%的增長目標。”西班牙《國家報》指出。



埃菲社報導稱，中國政府提振經濟的一攬子增量政策旨在“擴大內需”和“穩定房地產業”，同時強調中國“韌性強”。



一段時間以來，隨著各項存量政策效應持續釋放、增量政策出台實施，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，市場預期明顯改善。在多家外媒的報導中，“信心”成為關鍵詞。

