多國專家建言推進高質量共建“一帶一路”

高質量共建“一帶一路”研討會現場。（圖源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，10月14日下午，高質量共建“一帶一路”研討會在陝西西安舉行，多國智庫學者就如何在當前形勢下加強政策溝通，深化國際合作，推進高質量共建“一帶一路”建言獻策。



11年來，共建“一帶一路”倡議發展為當今世界最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台。與會嘉賓認為，當前世界格局正處在深刻變革之中，“一帶一路”倡議有助於激活共建國家經濟發展潛能，培育合作新增長點，推動構建開放型世界經濟。



美國千年計劃智庫南亞前瞻網絡高級研究員兼執行董事阿桑加·阿貝亞古納塞克拉長期致力於研究共建“一帶一路”倡議對斯里蘭卡和周邊國家帶來的影響。他表示，中國支持高質量共建“一帶一路”的八項行動為斯里蘭卡提供了有效借鑒，期待共建國家繼續致力於以人為本的現代化建設，在貿易合作、人文交流、創新改革等方面取得新成果。



當前，中國積極培育發展新質生產力，助力“一帶一路”共建國家推動現代化進程，“綠色”“數字”成為共建國家創新發展的關鍵詞。



馬來西亞新亞洲戰略研究中心理事長許慶琦表示，中國不僅幫助共建國家加強“硬聯通”，推動全球移動網絡快速升級，也與共建國家在人工智能、大數據、雲計算等領域加強合作，共同構建互信共治的全球數字治理體系。“同時，中國的影視、遊戲、音樂、文學正在傳遞到世界各國，開辟文化交流新途徑。”許慶琦說。



西安市發展和改革委員會副主任王凱表示，作為古絲綢之路的東方起點，西安緊抓跨境電商、海外倉等國際貿易新業態發展契機，積極推廣“中歐班列＋跨境電商”聯動發展新模式，數字絲綢之路正在為“一帶一路”倡議拓展發展空間。