甘肅：緊盯關鍵環節深化監督檢查

甘肅（圖源：新華社） 中評社北京10月15日電／據中央紀委國家監委報導，近日，甘肅省紀委監委會同蘭州市公安、市場監管、稅務等部門組成明察暗訪組，以“四不兩直”方式深入國有企業內部食堂、酒店、私人會所等，檢查有無黨員和公職人員違規吃喝等情況。



今年以來，甘肅省紀委監委聚焦常態長效落實中央八項規定精神，持續深化糾治“四風”，在全省部署開展違規吃喝、違規旅遊專項整治，通過組織一次專題學習、開展一輪自查自糾、起底一批問題線索、查辦一批典型案件、通報一批典型案例、健全一批制度機制，傳導責任壓力，全面深化整治，推動作風建設常態長效。省紀委監委在中秋、國慶等重要時間節點針對“重要節點違規吃喝”“違規收送禮品禮金”等小切口開展“四風”問題專項監督檢查，對檢查對象、檢查方式方法、組織實施和工作要求等進行明確，確保壓力傳導到底、責任落實到位、工作務實有效。



“節假日等重要時間節點，違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規發放津貼補貼、違規操辦婚喪喜慶事宜、公車私用等‘四風’問題易發多發，我們緊盯隱蔽性、頑固性、反復性問題，深挖根源、找准症結、嚴肅整治，持續加固中央八項規定堤壩。”甘肅省紀委監委有關負責同志介紹。



除重要時間節點外，甘肅省紀委監委還會同審計、財政等部門，持續開展常態化明察暗訪，隨機抽查黨政機關、國有企業、學校、醫院等單位，分別與相關負責人、財務人員、採購人員等開展談話，並通過查閱賬目票據等方式，掌握餐費處理、接待用餐等情況，深入糾治違規吃喝等不正之風。



“在一線監督檢查中，我們發現有的單位存在違規公款吃喝、超標準接待、借物資採購處理違規吃喝費用，違規發放津貼補貼、變相報銷交通費用，違規收受管理和服務對象禮金，公車私用等問題。”甘肅省紀委監委有關負責同志介紹，通過跟進監督，持續推動相關單位整改整治，並嚴肅問責處理相關責任人。

