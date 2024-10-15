中評社北京10月15日電／網評：以全運會為契機強化香港體育產業



來源：大公報 作者：林筱魯



行政長官在去年的施政報告中，表明政府會繼續以精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化推動本港體育發展。隨著啟德體育園啟用在即，明年舉辦的第十五屆全國運動會，香港也會承辦當中八個競賽項目，相信屆時會將香港市民對體育運動的熱情推向另一個高峰。



要發展體育產業，政府政策作為主導、基礎設施硬件的建設當然重要，但仍然需要軟件上的配合方可成事。例如，體育科技便為運動產業的發展注入了強大的能量。2023年3月，體育學院與香港科技大學共同創立了“體育科技聯合中心”，利用科研團隊的“單車空氣動力學研究、評估和發展系統”，以低速風洞為運動員提供訓練，旨在助力如單車、滑浪風帆、三項鐵人等國際競賽項目的成長。合理運用高科技，不僅為香港體育科技產業的發展提供了技術支持，也為其他體育項目的科技化發展提供了借鑒。



體育之所以能夠成為一個重要的產業，其關鍵在於除了運動項目本身所蘊含的價值外，它還能衍生出許多其他的經濟效益。這種效益之大，無論是政府、商界或一般市民都不能忽視。例如，2021至2022年賽季，英格蘭超級足球聯賽為英國經濟貢獻了80億英鎊。世界環球帆船錦標巡回賽單是獎金已達175萬美元，商業贊助更屬巨額。



在體育旅遊方面，香港並非沒有成功經驗。例如香港國際七人欖球賽以及香港馬拉松等賽事都具國際影響力。這些賽事宛如強大的磁石，吸引著來自世界各地的參賽者及觀眾。在賽事營運方面，從場地布置到賽程安排都形成了高效且成熟的模式；而在商業贊助領域，更是吸引了許多品牌的參與和投入。它們不僅為香港帶來了直接的經濟利益，也提升了香港在國際體育界的知名度，推動了相關產業如旅遊、餐飲、住宿等行業的發展，創造了巨大的綜合效益。



香港協辦全運會是一個可遇不可求的機遇，仿佛一把鑰匙，開啟了香港體育產業進一步發展的新大門。從基礎建設層面而言，啟德體育園的投入使用，不僅滿足舉辦不同種類體育賽事對場館的需求，還能為其他本地或國際文化娛樂活動提供廣闊的場地。同時，政府可對現有的體育場地進行全面的升級改造、完善周邊的配套設施，例如優化交通線路、豐富餐飲種類、增加住宿選擇等，這些措施能為運動產業的蓬勃發展築牢堅實的硬體基礎。

