中評社北京10月15日電／網評：顛倒黑白的“請帶黎智英回家”謬論



來源：大公報 作者：卓偉



據媒體報導，英國外相拉米將訪問中國。一批英國國會議員隨即成立所謂“跨黨派任意拘留及人質事務小組”，企圖向英國政府施壓，煽動釋放黎智英等人。



與此同時，黎智英兒子黎崇恩再次發聲並大打“悲情牌”，稱“期望當然就是外相拉米能把我的爸爸帶回英國，至少要告訴中國政府和香港政府，黎智英是要被釋放的，這是我們的公民，要帶他回來”。黎智英所謂的“國際律師團隊”代表加拉格爾更大言不慚的敦促，英國政府以釋放黎智英作為重啟英中兩國關係的條件。



黎崇恩“子為父隱”言論不但難以令人感到同情，更是謬誤處處。



其謬之一，是黎智英不是什麼“政治犯”，也不是什麼“人質”，而是欺詐犯、煽動暴亂犯、勾結外國勢力破壞香港犯，更是將大批青年送入牢獄的罪魁禍首。他的罪行有確鑿證據，他多年來的賣港言行有大量記錄，人證物證俱在，他今日身陷牢獄是罪有應得，為什麼黎崇恩認為應該帶他“回家”？



妄圖以政治干預司法



其謬之二，是黎智英目前正接受法庭審訊，其表證亦已成立，整個審訊過程公開、公正、專業。黎智英一方有充足的時間去作出辯護，但他們未能拿出證據證明黎智英無罪，反而是不斷鑽空子，炒作各種所謂人權議題，到處“哭秦庭”，向國際社會游說，企圖利用政治壓力讓黎智英獲釋。如果黎智英是無罪之身，為什麼要借政治來干預司法？為什麼要不斷施壓恫嚇法官？這說明黎智英一方是心中有鬼，自己知自己事，這樣有什麼理由讓黎智英“回家”？

