網評：“聯合利劍”演習給“台獨”敲響喪鐘

中評社北京10月15日電／網評：“聯合利劍”演習給“台獨”敲響的喪鐘



來源：大公報 作者：蘇虹



10月14日，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，開展“聯合利劍─2024B”演習，這次演習是針對賴清德“雙十講話”繼續鼓吹“新兩國論”，對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，也是給“台獨”分裂勢力敲響了喪鐘。



東部戰區新聞發言人表示，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展“聯合利劍─2024B”演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。為讓全世界對這場演習“觀察”得更明白，東部戰區還在第一時間發布了演習區域示意圖。



今年5月23日至24日，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力在台島周邊開展了“聯合利劍─2024A”演習。比較兩次演習，“聯合利劍─2024B”有以下幾個特點：



挑釁越甚勒得越緊



實戰意味更濃。此次無論是演習“破曉出擊”的開始時間，還是非常具體的演習項目，都具有更加濃厚的實戰意味，或者說，這次演習很可能就是不久的將來徹底解決台灣問題的預演和序幕。比如“艦機多向抵近台島”會讓島內防不勝防，“海空戰備警巡、要港要域封控”本身就是封島作戰的組成部分，“對海對陸打擊、奪取綜合制權”顯然不只是簡單地施以火炮、導彈攻擊，電子戰、電磁戰等或許是更重要的打擊手段。



警告意圖明顯。東部戰區發布的演習通告，採用了中英文雙語發布，很顯然，這是在警告某些西方國家，是對一切支持“台獨”分裂勢力國家的警告，也彰顯了中國不懼外部勢力干預的決心。近段時間，包括日、美和歐洲一些國家的政客拿台灣說事，粗暴干涉中國內政，特別是美國，持續向台灣軍售和所謂軍事援助，企圖阻止兩岸統一，從此次演習項目中不難看出，下一步解放軍將可能對台實施海空攔截，制止國外軍火進入台灣，從而使台海和平穩定免遭進一步侵害。

