我國實現“縣縣通千兆、鄉鄉通5G”

（圖源：新華社） 中評社北京10月15日電／據經濟日報報導，近年來，我國信息通信業取得歷史性成就，建成全球領先的信息基礎設施體系。工業和信息化部副部長張雲明介紹，寬帶網絡從十兆、百兆快速發展到千兆，建成5G基站404.2萬個，已實現縣縣通千兆、鄉鄉通5G，網絡基礎設施全面向IPv6演進升級，算力規模居世界前列。



工業和信息化部數據顯示，今年前8個月，我國通信行業運行基本平穩，5G、千兆光網等新型基礎設施建設持續推進，網絡連接用戶規模不斷擴大，移動數據流量延續較快增長態勢。



截至8月末，全國互聯網寬帶接入端口數量達11.89億個，比上年末淨增5278萬個；移動互聯網用戶數達15.63億戶。三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達17.78億戶；三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶25.65億戶，占移動網終端連接數的比重達59.1%。



我國已形成先進完備的通信技術產業體系。系統、終端、芯片、儀表等各環節的完整產業鏈逐步建立，產業鏈韌性和安全水平持續增強。5G行業應用融入76個國民經濟大類，“5G＋工業互聯網”項目數超過1.4萬個，新技術、新業態、新模式發展活躍，賦能千行百業成效顯著。



在近日舉行的2024年國際信息通信展覽會上，記者看到參展企業展示了5G－A（5G網絡的演進和增強版本）、AI大模型等前沿技術在低空經濟、車路雲一體化、人形機器人等領域所實現的一系列最新應用案例。



走進中國電信展區，最為搶眼的當數“新起點”展區內的8K極高清大屏。在大屏5G實時連線畫面中，智慧型引導運輸車（IGV）來回穿梭、機械臂抓取電池片、智能分揀機通過拍照識別圖像……5G超級工廠通威光伏製造基地的智能生產線躍然眼前。“與傳統太陽能電池片生產線相比，我們的生產效率提升約161%，能源消耗降低30%。”基地負責人在實時連線時說。



華為展台展示了在5G－A、F5G－A（光通信技術）與人工智能融合創新方面的最新探索和實踐。華為相關負責人認為，5G－A的速率與智能化能力已實現了顯著升級，當前現網實測速率已躍升至3Gbps（吉比特每秒）至5Gbps，未來有望突破至10Gbps，相較於傳統5G技術實現了10倍增長。

