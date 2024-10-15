九猴離奇死　動植物公園封部分園區

中評社北京10月15日電／據大公報報導，香港動植物公園前日有八只猴子死亡，昨早再有一只猴子死亡，累計9猴死亡，死因仍待解剖化驗。園內哺乳類動物區昨日起暫停開放，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日召開緊急跨部門會議應對。有獸醫表示，情況罕見，估計可能與環境、傳染病或中毒有關。



康文署昨日凌晨公布，前日動植物公園內有八只動物死亡，全為猴子，包括1只白臀長尾猴、1只鬆鼠猴、3只棉頂狨猴及3只白面僧面猴，公園由昨日起暫停開放園內哺乳類動物區，以進行全面消毒及清潔工作，並等待化驗結果。康文署會密切監察其他動物的狀況。公園內其他設施會如常開放。而昨日早上再發現多一只白面僧面猴死亡，園方會繼續觀察活動反應及食欲異常的1只白臀長尾猴。



昨日園內的哺乳類動物區外有鐵閘圍封，出入口有戴著口罩的保安看守，大鐵籠內有猴子如常走動，其間有穿著防護服的職員進入籠內餵飼猴子。有市民帶同小朋友到公園看動物，得知哺乳類動物區關閉後失望而歸；有市民表示，對一夜有八只猴子死亡而感到心痛。



需解剖查死因



獸醫黎昌生表示，八只不同品種的猴子同時死亡十分罕見，集體死亡可能涉及傳染病、集體中暑、進食過受污染食物或水造成中毒等。他認為涉及猴痘的可能性不大。他認為有可能是由老鼠傳播的鈎端螺旋菌，但“隔住籠”傳染市民機會甚低。此外，他認為有可能是外來人士胡亂投擲食物，或是日常進食的食物及水源受污染。