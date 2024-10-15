國企股跑贏全球　北水南下大增

北水為港股持續注入新動力。（大公報） 中評社香港10月15日電／大公報報導，今年來北水南下淨買入港股金額大增，原因在港上市國企H股對比內地A股股價平均折讓逾四成，市場期待內地投資者可以人民幣直接買港股，引入更多北水，可以激活香港人民幣計價股票交易，加快人民幣國際化步伐。



目前美歐日股市似好還憂，實際上危機重重。美國七只科技巨頭股價上升動力明顯轉弱，特斯拉的自動駕駛汽車Cybercab量產存在變數，上周五股價應聲大跌，美股大跌風險猶在，而歐洲政治恐陷亂局，法國左翼政黨彈劾總統馬克龍，德國亦出現極右政黨勝出州議會選舉，不利歐洲經濟與金融穩定。至於日本央行續有加息可能，困擾投資市場。因此，全球聚焦投資中國股票，尤其是在港上市的H股價值比A股更加吸引。即使近期A股回暖，但內地投資者南下買港股的熱情保持旺盛。



今年淨流入5200億 有望破紀錄



事實上，港股表現跑贏美歐日股市，恒生指數及恒生國企指數年內分別上升20%及30%以上，比MSCI環球股市指數17%為高，恒生國企指數表現尤其出眾，其中一個主要因由是持續有北水南下投資港股，今年來內地投資者通過港股通渠道淨買入港股逾5200億港元，較去年全年3188億港元大增逾六成，單是昨日淨買入121億港元，為半年來最多，年內北水買港股金額有望創新高，打破2020年創下的5967億港元新高紀錄。



事實上，自內地與香港股市互聯互通啟動以來，北水淨流入港股直逼4萬億港元，北水占港股日均成交比重已上升至約兩成。



對比A股有折讓 市盈率偏低



其實，內地資金對港股投資意欲高漲，與港股估值吸引不無關係。最近派發中期成績表的國企股，普遍有不錯表現，而且不少國企增派中期股息及回購股份，為股價提供不俗潛在上升空間。目前恒生國企指數平均市盈率約10.5倍，預測市盈率低至9倍，衹有單位數的市盈率明顯低於歷史平均水平，現水平具有相當投資值博率。



更重要的是，目前恒生AH股溢價指數處於145點，反映A股股價相較H股高出四成多，即同時在內地及香港以A股及H股上市的股份，H股股價對比A股平均低約四成多。換言之，H股股價有折讓，這是大量北水南下買港股的因由所在。在AH股之間套利交易推動下，北水將繼續源源流入港股，相信國企指數走勢繼續優於恒生指數。



互聯互通將擴容 北水料倍增



現時市場互聯互通持續擴容及優化，繼早前增加ETF通產品數目之後，房地產信托基金也將納入內地與香港市場互聯互通機制。



同時，目前市場最期待內地投資者可以人民幣投資港股，即將已實行人民幣櫃台交易納入港股通之內，南下北水有可能再倍增，可以預期香港人民幣計價股票日均成交額將呈現爆炸性增長，助力提升人民幣在國際市場交易投資的功能，加快人民幣國際化。



北水為港股持續注入新動力，加上外資增配中國股票，將推動國企股加快估值修復速度，支持恒生國企指數走勢繼續呈強，領漲全球股市。