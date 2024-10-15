減息效應買家信心增　十大屋苑半月交投增五成

有“樓市風向標”之稱的鰂魚湧太古城上半月錄14宗買賣。右圖：康怡花園價量齊升，本月暫錄7宗成交，按月增75%。（大公報） 中評社香港10月15日電／大公報報導，內地近來推出一系列利好政策支持經濟高質量發展，加上本港銀行減息，提振買家入市信心，本月二手交投量明顯反彈，十大指標屋苑於10月上半月暫錄82宗買賣，按月升逾5成，為今年4月錄86宗以來、近半年最旺。多達6個屋苑平均呎價回升，按月漲幅介乎約1%至5%。業界指，新一份施政報告將於明日出爐，市場憧憬特區政府推出振興經濟措施，樓市購買力將陸續釋放。



綜合代理資訊，十大屋苑之中，本月多達7個屋苑交投量報升，其中以紅磡黃埔花園最標青，成交量由9月同期僅1宗，大幅飈升4倍至本月5宗，最新平均實呎11741元，較9月漲逾3成，主要是受到上月成交單位質素較低所致。



康怡本月成交增75%



有“樓市風向標”之稱的鰂魚湧太古城，上半月錄14宗買賣，比9月同期增加75%，隨著笋盤被市場消化，該屋苑平均呎價按月反彈1.1%至13373元。同區康怡花園亦價量齊升，本月暫錄7宗成交，按月增75%，平均實呎12336元，較9月同期微漲近1%。



港島南區黃竹坑新盤Blue Coast Ⅱ部署短期內開售，鴨脷洲海怡半島上半月暫錄5宗成交，按月微跌1宗，平均呎價不跌反升，最新報13159元，比9月同期急升約5%。中原地產海高級分區營業經理葉俊安表示，最新成交包括25座中層F室套4房單位，望山及海景，實用面積743方呎，獲用家以930萬元買入，實用呎價12517元，原業主持貨14年，賬面賺320萬元或逾5成。



啟德新盤天璽.天兩輪銷售均報捷，推動二手客入市意欲。美聯物業區域聯席董事邱漢榮表示，新盤熱銷帶動入市氣氛，買家積極出動睇樓，荔枝角美孚新邨上半月已錄12宗買賣，較9月同期7宗增加逾7成，平均實呎亦按月反彈約3%至9361元。中原地產分區營業經理洪金興表示，藍田麗港城本月已錄6宗買賣，只差1宗便追平9月全月成交量。



新界區方面，上車客於減息後加快入市，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊本月各錄10宗買賣，分別按月增加1倍及11%。惟買家出價仍審慎，市場以減價盤主導，兩屋苑平均呎價均較9月微跌，其中沙田第一城按月回落0.2%，嘉湖山莊平均呎價再次失守8000元，按月削2.8%至每呎7790元。



祥益地產高級經理謝利官表示，嘉湖山莊有3房單位蝕放，不足半個月即獲用家承接，成交是麗湖居7座低層G室，實用面積547方呎，本月初叫價458萬元，減至420萬沽出，實用呎價7678元，按原業主2021年初買入價568萬計算，賬面虧損148萬，單位逾3年貶值26%。



東湧二手成交增1.5倍



此外，中原地產分行經理曹嘉華表示，東湧區本月累錄約25宗二手成交，較9月同期增加1.5倍，其中東堤灣畔8座高層C室，實用面積592方呎，投資者2021年以763萬元買入收租，最近租客遷出後，減至620萬元賣出，3年賬蝕143萬元，單位貶值19%。



業界指，新一份施政報告將於本周公布，預料將推出多項惠及民生的措施，市場憧憬特區政府亦會推出多項振興經濟措施，提振本港經濟，樓市氣氛有望持續回暖，購買力將陸續投入一手及二手市場，支持樓價長遠穩定向好。