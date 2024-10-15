樓市氣氛回暖，期望施政報告再推利好樓市政策，刺激四季度新盤銷量進一步上升。（大公報） 中評社香港10月15日電／大公報報導，據世紀21 Q動力總經理楊永健分析說，2024年只餘下兩個半月，原預計會是樓市大升的一年。去年施政報告為樓市減辣開始，樓市表現“時旺時靜”，今年初樓市全面撤辣後，整體新盤市場一度相當熾熱，第三季度新盤銷售偏淡，銷售僅約2300夥，較前一季度接近4000夥顯著回落逾四成，新盤銷售已連續兩季回落。



上月底美國聯儲局減息半厘，香港銀行即時跟隨減息四分一厘，減息過後樓市氣氛好轉，但整體而言，目前樓市仍是一手旺、二手靜。在多個大型新盤同期登場的刺激下，新地啟德天璽.天及長實黃竹坑Blue Coast Ⅱ，不足兩星期銷售已超越1300夥。換言之，今個月的新盤銷售量料超越過去一季。



今個星期特首發表任內第三份施政報告，市場預期政府或再有措施惠及樓市，現時正是全力拼經濟、謀發展、改善民生的最佳時機。相信大家明白，過去一段時間的市場持續整固，樓市成交急速回落，作為市場最大持份者的銀行，對按揭市場審慎，收緊按揭以至要求客戶提早還款，為買家帶來負面影響。



筆者相信四季度新盤銷售會再度大幅回升。因應三季度新盤銷售“不似預期”，今年是新盤落成的高峰期，不少項目以現樓形式或短期樓花推售，發展商急於加快推售步伐。樓市氣氛回暖，有助改善整體經濟，期望施政報告再推利好樓市政策，刺激四季度新盤銷量進一步上升。