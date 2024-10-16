中評現場：72國高僧大德寧波同植結歡喜緣

共結“歡喜緣”活動揭牌現場 中評社寧波10月16日電（記者 林艶）第六屆世界佛教論壇10月15日在寧波開幕，昨天上午來自全球72個國家和地區的佛教界人士來到寧波雪竇寺參加共結“歡喜緣”活動，來自世界不同地區的高僧大德們共同在彌勒聖壇和合廣場種植樹木。



中國佛教協會副會長明生法師致辭表示，植樹造林、美化環境，為眾生帶來一片清涼，為世界增添一片綠色，這是當代廣大佛教徒講行慈悲濟世精神的重要方式。今天，我們秉持慈悲喜捨的無量心，種下象徵生命活力的綠樹，是以實際行動踐行佛教生態文明的理念，促進人與自然和諧共生，落實第六屆世界佛教論壇“同願同行·和合共生”主題。同時，他也指出，昔日玄奘大師西行求法回國時帶回三顆娑羅樹的種子，一顆植於長安城外，留存至今，勵志後人。同行植樹的善舉，代表了各國各地區不同傳統、不同宗派的佛教徒，對世界和平、眾生安樂的共同心願。



寧波市常委、統戰部部長林雅蓮致辭表示，共結歡喜緣，種的是綠色生命之樹，懷的是包容利他之心，結的是未來希望之果。誠摯的祝願這片凝聚共識和善願的歡喜林，在陽光雨露的潤澤下茁壯成長、枝繁葉茂，見證世界佛教界增進瞭解，交流互鑒、和合共融的碩果。從這裡出發，滿心歡喜，滿懷期待，為構建人類命運共同體貢獻更多的智慧和力量。



中評社記者現場看到，來自日本、柬埔寨等各國的高僧大德們身著各國特色服飾，齊聚在彌勒聖壇和合廣場前的歡喜林，共同種下香樟、羅漢鬆等樹木，有高僧還在樹前虔誠合掌祈福。時隔6年再聚首，高僧大德們也在活動開始前後彼此相互問候、交流。



據介紹，自2006年首屆世界佛教論壇的37個國家和地區參加，到今年數量增加到72個國家和地區，世界佛教論壇已經成為具有較大影響力的國際性佛教多邊交流平台。論壇由中國佛教協會、中華宗教文化交流協會主辦，第六屆世界佛教論壇浙江組委會承辦，以“同願同行·和合共生”為主題，旨在展現佛教界在當今世界百年未有之大變局加速演進的時代背景下應對全球性挑戰的認知共識與實踐倡導，促進不同文明、不同信仰間的平等相待、和諧共存和交流互鑒，為促進世界和平、增進人類福祉、推動構建人類命運共同體貢獻佛教的智慧和力量。



本屆論壇由開幕式、主論壇、7場分論壇、新媒體論壇、電視論壇、閉幕式等主要活動，以及祈福法會、佛教文化主題展覽等組成。分論壇分別圍繞佛教的包容智慧、精神內涵、法脈傳承、典籍結集、社會責任、文化藝術、人間佛教的思想與內涵、中道思想和平等智慧等主題展開研討，深入挖掘佛教文化精髓、思想內涵和時代價值，充分宣傳展現中國宗教信仰自由狀況和中國佛教文化發展成就，增進世界各國佛教界、學術界、文化界等各界團體和人士的交流與合作。

