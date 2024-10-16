日本僧人大西晶允答中評：中國佛教如母

來自日本京都清寺水的高僧大西晶允接受中評社記者采訪（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月16日電（記者 林艶）第六屆世界佛教論壇10月15日在寧波開幕，昨天上午來自全球72個國家和地區的佛教界人士來到寧波雪竇寺參加共結“歡喜緣”活動，來自世界不同地區的高僧大德們共同在彌勒聖壇和合廣場種植樹木。期間，來自日本京都清寺水的高僧大西晶允接受中評社記者採訪表示，中國佛教對我們來說猶如母親，每次來中國都感覺到很溫暖。



大西晶允法師7歲出家，曾在清華大學學習漢語兩年。他告訴中評社記者，每一屆的世界佛教論壇都會來參加，這次能到寧波參加甚是激動。大西晶允說，“日本的佛教是從中國傳來的，中國佛教對我們來說猶如母親，每次來中國都感覺到很溫暖。”他也表示，中日兩國過去存在比較遺憾的歷史，希望未來兩國之間能夠更加親密的交往，也希望能夠通過佛教助推友好關係。



大西晶允在日本清水寺長大，他的父親和祖父都是和尚。在日本，很多宗派的和尚可以吃肉、喝酒、成家。大西晶允祖父是一名隨軍和尚，親眼目睹過淒慘的戰場。祖父從戰場回來之後，在走訪全國提倡反戰重要性的同時，也非常重視與中國建立友好關係。在中國和日本還沒有恢復邦交的時候，他已經通過佛教開始籌劃兩個國家的交流，並且與中國佛教協會會長趙朴初有著密切來往。小的時候他也有很多機會謁見中國代表團，當時的他非常期盼能夠用漢語向他們問候。所以，後來他就來到中國學習漢語，希望能夠對佛教界以及中日兩國建立友好關係做出一點微不足道的貢獻。



中評社記者注意到，在共結歡喜緣植樹結束後，中國佛教協會副會長明生法師與大西晶允進行了親切交流互動。

