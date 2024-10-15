李強會見巴基斯坦軍方領導人

當地時間10月14日，國務院總理李強在伊斯蘭堡會見巴基斯坦參聯會主席薩希爾和陸軍參謀長穆尼爾、海軍參謀長阿什拉夫、空軍參謀長巴伯爾。（來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，當地時間10月14日，國務院總理李強在伊斯蘭堡會見巴基斯坦參聯會主席薩希爾和陸軍參謀長穆尼爾、海軍參謀長阿什拉夫、空軍參謀長巴伯爾。



李強表示，中巴建交以來，兩國始終相互尊重、相互支持，是經受住國際風雲變幻考驗，真正患難與共、守望相助的好兄弟、好夥伴。在習近平主席同巴方領導人戰略引領下，中巴關係不斷深入發展，正在向著構建新時代更加緊密的中巴命運共同體穩步邁進。中方願同巴方一道落實兩國領導人重要共識，深化戰略協調，加強互利合作，更好造福兩國人民。



李強指出，中方堅定支持巴方建設一個團結、穩定、繁榮、強大的巴基斯坦，願繼續為巴方提供力所能及的支持和幫助，同巴方進一步深化各領域合作。希望兩國軍方持續加強合作，為中巴友好事業和互利合作提供堅實支撐。中方支持巴方為打擊恐怖主義所作努力，願同巴方深化反恐合作，凝聚地區國家反恐合力，共同守護兩國和地區和平穩定。



巴方表示，深化巴中鐵杆友誼是巴基斯坦社會各界的高度共識。巴中在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持、相互配合，政治互信牢固。巴軍方將為推進兩國友好合作事業貢獻力量，採取一切必要措施保障在巴中方人員、機構、項目安全，願同中方加強在雙多邊框架內的防務安全合作，維護好兩國共同利益，促進地區和平、穩定與發展。