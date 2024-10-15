李強同巴基斯坦總理夏巴茲會談

當地時間10月14日，國務院總理李強在巴基斯坦總理府同巴基斯坦總理夏巴茲舉行會談。（來源：新華網） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，當地時間10月14日，國務院總理李強在巴基斯坦總理府同巴基斯坦總理夏巴茲舉行會談。



李強表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，雙方始終相互理解、相互信任、相互支持。今年6月，習近平主席同總理先生舉行會晤，就中巴關係發展作出進一步規劃。中方始終將中巴關係置於本國外交的優先位置，願同巴方一道落實好兩國領導人重要共識，不斷加強戰略協調，持續深化各領域合作，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，在實現各自現代化和民族振興的道路上攜手並肩、穩健前行。



李強指出，中方堅定支持巴方捍衛國家主權和領土完整，走符合本國國情的發展道路。中方願同巴方以打造中巴經濟走廊“升級版”為中心，加快推進鐵路、公路、港口等領域重大項目建設，加強產業融合發展，深化農業、礦業、信息技術、能源等領域務實合作，讓中巴合作成果更廣泛惠及人民。希望巴方繼續為中國企業提供良好營商環境，全力保障在巴中國人員、機構、項目安全。中方堅定支持巴方反恐鬥爭，願同巴方積極推進反恐合作，幫助巴方加強反恐能力建設。中方願同巴方密切多邊協調配合，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，一道守護好亞洲和平安寧，共促地區發展繁榮。



夏巴茲祝賀中國共產黨二十屆三中全會成功召開，高度評價在習近平主席領導下中國取得的巨大發展成就。夏巴茲表示，巴中友誼歷經風雨、牢不可破，巴中關係是巴外交政策基石。巴方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆、涉港、南海等核心利益問題上的立場，全力支持習近平主席提出的三大全球倡議，由衷感謝中方長期以來對巴發展提供的寶貴幫助。巴政府對在巴中方人員近期遭恐襲遇難再次表示深切哀悼，承諾將全力緝凶反恐，保障在巴中方人員、機構、項目安全。巴方願同中方一道努力，在共建“一帶一路”倡議框架內，打造中巴經濟走廊“升級版”，加快交通基礎設施互聯互通，深化經貿、投資、農業、科技、礦業、可再生能源等領域合作，密切人文交流，加強多邊協作，持續推進構建新時代更加緊密的巴中命運共同體。