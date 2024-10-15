第75屆國際宇航大會米蘭開幕

中評社北京10月15日電／據新華網報導，第75屆國際宇航大會14日在意大利米蘭會議中心開幕。大會以“負責任的太空可持續發展”為主題，聚焦如何在全球範圍內推動航天技術可持續發展，確保未來的太空探索和開發能夠平衡科學進步與環境保護。



來自全球超過1萬名航天專家、學者、企業家以及航天從業人員註冊參加。意大利總統馬塔雷拉出席大會開幕式。



國際宇航聯合會主席克萊·莫裡在開幕式上說，今年大會規模空前，收到了來自106個國家的7000餘份技術摘要。此外，來自46個國家的超過530家參展商將展出最新的航天技術與成果。



中國國家航天局總工程師李國平在出席交流活動時介紹了中國未來的航天計劃，並表示中國將擴大航天領域的國際合作，為人類航天事業作出貢獻。他還向參會者展示了中國探月工程嫦娥六號任務取自月球背面的土壤樣品，這是該月壤樣品首次亮相海外，引起現場熱烈反響。



國際宇航大會自1950年以來每年舉辦一次，是世界航空界的最大盛會。本屆大會為期5天，由國際宇航聯合會主辦，意大利航空航天協會承辦。大會期間，主辦方將安排200多場技術研討會，涵蓋包括月球和火星的可持續探索、地球氣候變化的太空觀測、私營企業在太空事業的作用以及人工智能應用等諸多議題。