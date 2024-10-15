李強同巴基斯坦總理出席瓜達爾機場竣工儀式

中評社北京10月15日電／據新華社報導，當地時間10月14日，國務院總理李強在巴基斯坦總理府同巴基斯坦總理夏巴茲共同出席瓜達爾新國際機場項目竣工儀式。



李強表示，瓜達爾新國際機場是瓜達爾港成為地區互聯互通樞紐的關鍵設施，是中巴經濟走廊建設進一步走向深入的重要標誌。中巴經濟走廊建設啟動以來，在雙方通力協作下，已經取得豐碩成果，為推動巴基斯坦經濟社會發展和地區一體化進程發揮了積極作用。中方願同巴方一道繼續努力，堅持共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續，將中巴經濟走廊進一步打造成高質量共建“一帶一路”的示範性工程。



李強指出，瓜達爾新國際機場也是中巴特殊友誼的生動寫照。在習近平主席和巴方領導人戰略引領下，中巴全天候戰略合作夥伴關係不斷深化，中巴鐵杆友誼經受住國際風雲變幻考驗，牢不可破。面向未來，中方願同巴方持續攜手前行，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，更好造福兩國人民。



夏巴茲表示，瓜達爾新國際機場項目是巴中友誼的又一標誌性象徵。項目的竣工將充分釋放瓜達爾港的樞紐功能，為巴基斯坦帶來前所未有的發展機遇。巴方願同中方繼續攜手努力，加強中巴經濟走廊“升級版”合作，推動巴中命運共同體建設取得更多豐碩成果。