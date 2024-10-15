美國茱莉亞415古樂團來華演出

（來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，10月13日，美國茱莉亞415古樂團的14名師生在天津茱莉亞學院舉行音樂會“一場音樂的盛宴：巴洛克協奏曲與舞曲”，這是美國茱莉亞415古樂團首次來華舉行音樂演出。樂團成員還將在天津茱莉亞學院開展駐院講學，舉辦工作坊、研討會、聯合排練等學術交流活動。未來一周，該樂團師生還將在北京、南京、蘇州、上海4個城市開啟巡演演出。