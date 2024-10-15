百餘名外國友人見證雄安現代化新篇章

中評社北京10月15日電／據新華社報導，“雄安新區的建設質量和速度讓人感到不可思議！”美中人民友好協會前主席羅伯特·森伯恩感嘆道，雄安新區的發展令他印象深刻。



10月12日至13日，百餘名應邀來華出席中國國際友好大會暨中國人民對外友好協會成立70周年紀念活動的外國前政要、王室成員、國際友好組織負責人以及國際友人代表走進雄安新區啟動區綜合服務中心、白洋澱燕南堤和東西軸線調度指揮中心等地，近距離感受中國“未來之城”的建設成果。



自2017年設立以來，雄安新區飛速發展，從一紙藍圖逐步演變為一座年輕人聚集的活力城市，對於疏解北京非首都功能、促進京津冀協同發展具有重要意義。此次參訪為各國友人提供了認識雄安的窗口，他們紛紛稱讚中國高水平現代化建設速度快、質量高、具備可持續性。



簡·埃弗雷特是澳中友協全國委員會主席。從20世紀80年代開始，她先後27次拜訪中國，但雄安這座從無到有的中國北方新城市，依然令她感到驚喜。“我不敢相信在這樣短的時間內，雄安新區竟有如此巨大的發展。這裡的整體布局、城市綠化、建築設計都充滿新意。”她說。



在東西軸線及雄安城際站片區，外賓們考察了建設進展情況，並紛紛以雄安新區最高建築之一“金蘆葦”為背景拍照留念。這棟建築是首批疏解央企中國中化的總部大樓，在建設高峰期，大樓每7天就能“長高”一層。

