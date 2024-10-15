跨境詐騙集團訓練大學生網戀騙3.6億

警方破獲跨境詐騙集團，拘捕27人，涉及騙款超過3.6億港元。（圖源：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，警方今年8月至9月期間鎖定一個位於紅磡工廈單位，由本地三合會會員控制的跨境詐騙中心，並在本月9日搗破該跨境詐騙中心，拘捕27人，其中6人有大專學歷，涉及騙款超過3.6億港元，受害人包括在香港、內地、台灣、新加坡等地。警方形容今次搗破的跨境詐騙中心是罕見的具相當規模及組織，分工非常仔細，更提供專業培訓，甚至製作訓練手册和提供講稿，令成員學會詐騙技巧。



人工智能魚目混珠



警方調查顯示，涉案跨境詐騙集團自去年10月起在紅磡的一個工廈約4000呎單位作運作中心，低調運作掩人耳目，進行加密貨幣投資騙案，中心的門面設計以至於裝修等，基本上與一般公司無異，詐騙中心的組織性宛如電影橋段，內部分成不同部門進行不同詐騙工作，在網上招募本地大學主修數碼媒體的畢業生作科技人員，夥同海外詐騙分子和人工智能專才偽造加密貨幣投資平台，以網上情緣接觸受害人，向對方傳送人工智能的改圖，塑造優越條件和人物設定，以協助詐騙集團透過電腦網絡及不同的社交媒體平台犯案。集團更設置所謂“業績龍虎榜”激勵成員為了獎金而爭取更多騙款。



成員入職後更獲得提供培訓，包括給予成員所謂“男聊女流程框架”的劇本，教授如何針對受害人的特質打造自我形象；以及提供以職業區分受害人的手册，教導成員將自己設定為一個受人喜愛，與受害人志趣相投的人物，謊稱想與受害人計劃未來，隨後令受害人墮入騙局。其間騙徒會與男性受害人進行視像對話，集團成員更利用深偽人工智能科技男扮女裝，令受害人誤以為是條件優越的可發展對象，當受害人日漸產生感情後降低戒心，騙徒再以加密貨幣投資作幌子，訛稱有可觀利潤欺騙受害人進行大金額網上投資，展示虛假的獲利紀錄，直至無法提取本金及利潤時才知受騙。



警方本月9日採取行動，拘捕21男6女（21至34歲）涉嫌串謀詐騙，並檢獲41部電腦和伺服器、137部手機、大量騙款及相信是骨幹成員的名錶等，並在其中一名相信是“詐騙小隊”隊長的辦公室內搜出鐵通及鐵槌，涉嫌藏有攻擊性武器。警方批評有關非法行為卑劣，擾亂受害人生活秩序，應予以最嚴厲譴責。