大澳之子衝出亞運　維護治安服務市民

中評社北京10月15日電／據大公報報導，運動員堅毅自律、積極上進、心理質素強的優點，正是警務工作服務市民所需的特質。見習警員張子衝以前是全職獨木舟運動員，曾代表香港出戰兩屆亞運會及兩屆全運會，曾奪得獨木舟馬拉松亞洲賽亞軍、海洋獨木舟亞洲賽金牌等驕人成績。



本著運動員的出身及強健的體能，子衝無疑是擔當學堂班級“體能長”的絕佳人選，責任重大，經常帶同學加操，最終全班所有人均體能合格，能夠發揮所長應用其中，是對他自己的一個肯定和鼓勵。在今年慶祝國慶75周年升旗儀式上，子衝還有幸擔任護旗方隊的一員。“我希望成為師弟們（獨木舟運動員）的榜樣！”＼大公報記者 葉浩源（文、圖） 鄧浩朗、許棹傑（視頻）



子衝出生於大澳水上人家，家人在他幼兒3至4歲時已帶他落龍舟、學游泳，自小便與水結緣。在8歲小學四年級暑假那年，子衝如其他同學一樣，找一些有趣的課外活動，經同學介紹參加了康文署的獨木舟興趣班，他一試就愛上了這項運動。他說：“我喜歡跟人鬥快的速度感，而且扒獨木舟時會有海水濺在臉上，這種感覺很舒服。”自此子衝成為獨木舟比賽的常客，屢獲獎項，每次獲獎帶來的滿足感，使他有興趣繼續“扒艇”。20歲那年，他決定轉做全職獨木舟運動員，然後成為港隊代表出戰過兩屆亞運會及兩屆全運會，曾奪得獨木舟馬拉松亞洲賽亞軍、海洋獨木舟亞洲賽金牌等。



子衝對上一次比賽，是參加去年10月亞運會。隨著年紀漸長，他在疫情期間已開始思考退役後的去向。在水鄉長大的他，對水警並不陌生，水警的親切形象，深深烙印在腦海中，他說：“其實從中學開始已有興趣長大後做警察，因為自小在船上都會接觸水警，覺得他們很親切，印象很好。不過自己小時候放了很多時間在運動訓練上，讀書成績不太好，投考警察會有難度。”子衝的體育精神，不但在獨木舟上彰顯。疫情時他坐言起行，報讀並完成了毅進課程，終於得償所願有信心投考警察。他說：“我覺得警察的工作是很有挑戰性的工作，多元化，能夠服務社會和市民，這是我投考的原因。”