大熊貓孖B兩月大　體重增22倍

中評社北京10月15日電／據大公報報導，一對港產大熊貓已經兩個月大，體重較出生時均增近22倍，身體長滿黑白色毛發，叫聲雄壯有力。海洋公園昨日表示，牠們有望在6個月大，約農曆新年前後與公眾見面。園方亦會研究增設閉路電視直播兩只大熊貓寶寶的生活。大熊貓盈盈產後的狀態已顯著提升，食量回復到以往七至八成，但對周遭環境變化仍非常敏感。中國大熊貓保護研究中心專家表示，盈盈以往是很有個性的熊貓，生產後性格轉變，現時母性很強，照顧寶寶時注意力很集中，形容是“非常偉大的母親”。



一對大熊貓寶寶在本月初終於睜開雙眼，接觸到育幼環境，以及親眼見到護理員團隊如何照護牠們，不過就要兩個月至兩個半月大時才有聽力。現在牠們正茁壯成長，“家姐”體重已增至2.7公斤，“細佬”亦增至2.54公斤。海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，牠們的叫聲有力、強壯，其中“家姐”四肢有力，已經可以在床上爬行，團隊仍需24小時看護。



“盈盈”生產後母性很強



兩只大熊貓寶寶會由盈盈及海洋公園動物護理員輪流照顧。祝效忠說，隨著熊貓寶寶漸長，輪流照顧周期由起初3至4日輪換一次，加長至7至10日。當熊貓寶寶交由盈盈照顧時，因考慮到牠們體重差異大，當發現牠們睡在一起可能存在風險時，團隊會用高爾夫球棒將熊貓寶寶撈走，將牠們分隔開。



熊貓寶寶出生初期，主要依賴盈盈的母乳和熊貓中心從不同地方收集的急凍熊貓乳汁。滿一周後，團隊為牠們餵飼配方奶，會逐少加入幼犬或嬰兒的奶粉。海洋公園動物部高級監督殷漫萍說，現時牠們每日進食三餐，每次相隔8小時。每日準備乳汁時，都要進行調配、過濾、加熱至用手背測試溫度。喂奶後，護理員會幫寶寶掃風，幫助牠們打嗝吐出多餘空氣，避免嘔吐。