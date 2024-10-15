中國白酒華麗轉身　溝汽水奶茶製雞尾酒

中評社北京10月15日電／據大公報報導，一連五日的“香港美酒佳肴巡禮”將於下周三開鑼，今年中國展區攤位數目倍增至22個，會提供中國白酒、葡萄酒等產品，更特別加入汽水、奶茶等調制中國白酒元素的雞尾酒。有參展商表示看好中國酒類在香港市場，期望借助香港國際平台，將中國酒出口至海外。



香港專業品酒師協會主席周國明表示，普遍海外旅客品嘗中國白酒後會形容是“特別的體驗”，相信日後越來越多人對國產酒有興趣，認為烈酒稅高企影響本港進出口環境，期望政府作出平衡。＼大公報記者 鐘佩欣



“香港美酒佳肴巡禮”將於10月23日至27日在中環海濱活動空間舉行，逾300個攤位參與，為公眾提供逾千款多元化的環球美酒美饌，從經典葡萄酒、中國白酒、威士忌、創意雞尾酒、精釀啤酒，到地道小食等應有盡有。



中國展區攤位增至22個



巡禮中國展區今年有多個亮點，攤位數目倍增至22個，吸引29個知名中國酒莊參與，遍布寧夏、新疆、陝西、四川、貴州、雲南等。



主要銷售中國白酒的珍酒李渡香港代理雲窖有限公司董事吳光誼看好中國白酒在香港市場發展潛力，去年起加大白酒銷售占比。他說，外界對中國白酒有“很烈、很辣”的刻板印象，期望透過不同宣傳及推廣，令大眾改觀，今年調制各種白酒的雞尾酒，包括加入奶茶、汽水等元素，預計今年巡禮活動生意額會較去年高出增加50%。