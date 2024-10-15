中山大學在港成立高等研究院

中山大學香港高等研究院昨日在香港科技園舉行揭牌儀式。（圖源：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，中山大學香港高等研究院（研究院）昨日（14日）在香港科技園揭牌成立，標誌著該研究院正式投入運行。這是內地高校在港的首個綜合性研究機構，將重點開展生物醫學、應用數學、人文交叉研究和科技成果轉化，同時逐步實現在港招收培養研究生。



諾獎得主康斯坦丁視頻致辭



揭牌儀式由中山大學黨委常委、副校長鄭躍主持，中山大學校長高鬆、教育部副部長王嘉毅、香港特別行政區教育局局長蔡若蓮出席活動並致辭，諾貝爾獎得主康斯坦丁.諾沃肖洛夫視頻致辭。



高鬆表示，在香港建設辦學機構是希望綜合利用粵港兩地優勢，打造一個匯聚世界一流人才的學術重鎮，重點發展生物醫學、應用數學以及人文社科的交叉研究方向，面向全球延攬頂尖人才，培養高水平創新人才，積極推進粵港澳大灣區國際科技創新中心和人才高地建設。



北京中醫藥大學原校長、中山大學原副校長徐安龍擔任研究院首任院長，據他介紹，研究院主要承擔三大任務，包括人才引育、科學研究和人才培養。在港面向海內外招收培養研究生，今年將首次招收博士和碩士，未來還將開展本科教育，吸引更多優秀青年人赴港學習工作。



王嘉毅祝賀研究院成立，強調教育、科技、人才一體化發展的重要性，鼓勵研究院發揮獨特優勢，加強國際合作，促進人才培養與科技創新。他希望中山大學發揮學科優勢，結合香港經濟社會發展需求，加大資源投入力度，保證培養品質，為教育強國建設提供人才支撐。