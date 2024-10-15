嶺大學者研農業無人機獲創新應用獎

中評社北京10月15日電／據大公報報導，由嶺南大學（嶺大）跨學科學院助理教授（校長卓越青年學者）袁偉傑教授（圖）領導的研究項目“無人機導航控制通信融合技術及應用”（項目）近日榮獲“中國衛星導航定位協會”頒授“2024年衛星導航定位創新應用獎─白金獎”，是該獲獎類別中的最高殊榮。該得獎項目是集通信、導航和控制於一身的綜合系統，能提高無人機技術應用在農業領域的效率和精準度，對特定位置的農作物進行施肥及灌溉，同時解決了無人機在智能農業領域面臨的關鍵技術挑戰。



據瞭解，袁偉傑及其團隊研發的項目能以可靠的通信系統，同時導航並控制多部無人機，精準對特定位置的農作物進行施肥及灌溉。此外，該項目透過無人機搭載感測器及攝錄器，收集農作物生長狀況和數據，實時監測及分析農田間的溫度變化和土壤狀況，從而提升農作物管理，有效減少肥料及水資源浪費，實現可持續發展的目標。



研究顯示，該項目提升種植效率15%，在同類技術中表現優異，並已應用於內地多省的公司與研究機構。目前，全國超兩億使用者受益於此項目帶來的自動化農業技術，並節省農業用水約5000萬噸。



領導是次研究項目的袁偉傑教授表示，新技術不僅有助紓緩全球面臨農業勞動力不足及青黃不接的問題，亦能協助農戶開發到更多偏遠地區種植農作物。袁教授亦表示，智能農業創新助農戶轉型，吸引年輕人，實現可持續發展，同時助力偏遠農戶分析當地氣候及土壤變化，減少資源浪費，並提升作物品質，增加糧食產量穩定性。“此項目能助力國家建設農業強國、交通強國，以及發展低空經濟的目標。”



是次得獎項目研究團隊由15位來自不同大學、研究機構和業界夥伴的專家學者組成。項目獲多個國家和省級科研資助計劃的支持，並在中國航空運輸協會（CATA）組織的科技成果評價中獲高度評價。專家組認為該項目的高精準導航和測繪技術處於國際領先地位，展示了無人機對農業轉型智能化和促進可持續發展方面的影響力。