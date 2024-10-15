滬港澳SEN學童在港“共融跑”

中評社北京10月15日電／據大公報報導，滬港澳特殊教育學校國慶活動籌備委員會籌備一系列活動，包括首次匯聚滬港澳三地的SEN孩子，舉辦“童步共築愛國情”，透過跑步共同慶賀華誕，促進三地特教學生交流。



典禮中，三地SEN孩子共同繪畫主題為“中國夢”的合拼畫作送給主禮嘉賓。畫作寓意三地共融，攜手同編“中國夢”，正好與大會背景音樂、由鄺美雲女士主唱“我們的家”互為呼應，傳達“有國才有家”的深刻理念，盼大家關心和熱愛祖國。



共融跑報名情況熱烈，有16間學校及團體報名，超過100名上海、香港和澳門的SEN學童參與。賽道全長約2公里，由尖沙咀文化中心廣場出發，跑到星光大道指定位置後，再折返至廣場。



賽事由卓永興副司長等嘉賓主持鳴槍起跑儀式，第一組參加者由殘奧會金獎得主蘇樺偉和中國殘奧運動員擔任領跑員，家長和義工則為伴跑員，陪伴學童完成活動。他們均充滿動力，昂步向前跑。



全國人大代表鄺美雲、上海閔行海外聯誼會執行副會長陳超、香港特殊學校校長聯會會長方奕展、滬港澳特殊教育學校國慶活動籌備委員會主席梁永鴻、澳門明愛服務總監袁志海、立法會議員郭玲麗、油尖旺民政事務專員餘健強等出席活動。活動由香港特殊教育學校校長聯會、上海閔行海外聯誼會、澳門明愛主辦。