民建聯成立“人才高地”辦公室

民建聯昨日宣布成立“人才高地”辦公室，並提出12項人才政策建議。（圖源：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會審議通過《決定》，並強調支持香港“打造國際高端人才集聚高地”。民建聯昨日（14日）宣布成立“人才高地”辦公室，並提出12項人才政策建議，包括擴大“高才通”院校名單、建議政府主動邀請“國際高端人才”來港發展、優化續簽安排，提升外來人才子女教育配套等，以便更好地回應本港發展需求。＼大公報記者 郭如佳



民建聯立法會議員顔汶羽提出，政府應進行人力資源推算，識別未來各行業人才需求，並制訂“未來人才需求清單”，著重於香港急需但本地短缺、難以短期培訓的人才。他期望政府根據香港實際產業需求，適度擴大“高端人才通行證計劃”的合資格院校名單“個別科目上出眾或整體聲譽良好的院校應納入名單”，並建議政府主動邀請國際高端人才，包括諾貝爾獎得主、外國及內地院士、各行業領軍人物等。同時，建立全球高端人才機制，通過構建產學研深度融合的創新生態體系，促進高端人才與企業的深度合作。



為人才子女訂入學指南



民建聯建議政府針對不同類型企業，提供一系列優惠政策，吸引來港投資，利用知名企業的領軍效應，鼓勵他們來港，建構多元化的產業生態鏈；並要提升外來人才子女的教育配套，包括制訂“入學便捷指南”及推送入學動態資訊、設立留學簽證緩衝期等。



民建聯副秘書長葉文斌亦建議，設立“人才交流平台”和“人才服務平台”，提供一站式、個性化的解決方案，涵蓋職業規劃、子女教育、住房保障及生活配套等方面，協助人才快速融入香港社會。



民建聯建設發展委員會副主席陳志毓表示，由於香港產業結構緣故，為進一步吸引並留住關鍵人才，政府在處理續簽事宜時，應更靈活和全面地考慮重點領域人才的收入來源。他建議以創科行業做試點，容許考量部分收入在香港以外地區，以更真實反映其經濟實力和對香港的實際貢獻。他亦建議政府應允許並鼓勵擁有文創IP的人才來港定居發展。

