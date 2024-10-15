CEPA龐大商機　積極對接活水來

行政長官李家超十月九日出席關於修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的協議二（《修訂協議二》）簽署儀式。（圖源：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，內地和香港9日共同簽署《關於修訂〈《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》服務貿易協議〉的協議二》。新修訂的CEPA服務貿易協議在多個香港特別具優勢的服務領域增添了開放措施，更通過多項制度創新，強化了兩地的規則銜接和機制對接。



自2003年來，CEPA助力“香港製造”金字招牌，吸引外資來港投資。內地和香港更循序漸進地擴闊CEPA的內容和範疇，充分體現內地與香港互惠共贏的經貿合作關係，促進兩地長遠的經濟發展。香港社會各界普遍認同，CEPA及新修訂的服貿協議體現了中央對香港的關愛，特區政府和社會各界要用好中央的惠港“大禮包”，積極主動有所作為。＼大公報記者 黃釔淼



2024年以來，中央接連推出一系列惠港措施，涵蓋金融、文旅、區域合作等範疇，極大提振香港經濟動能。新修訂的CEPA服貿協議，在不少香港特別具優勢的服務領域例如金融、建築及相關工程、檢測和認證、電信、電影、電視、旅遊等都增添了開放措施，形式包括就企業的設立取消或放寬股權比例和業務範圍的限制；就香港專業人士提供服務放寬資質要求；以及就香港服務輸出內地市場放寬限制。



“協議反映出中央對香港的關愛。”旅遊業議會主席徐王美倫說，新CEPA下的簽證便利吸引更多海外郵輪客人以香港作為中轉站，形成更大誘因吸引郵輪公司選擇香港作為母港。



安永中國商業稅務服務私人客戶服務合夥人範家珩指出：“降低市場准入門檻意味著更多的香港會計專業人士和企業將有機會進入內地市場，這將促進兩地會計行業的交流與合作。會計服務作為專業服務的重要組成部分，其開放將有助於提高整個行業的服務質量和競爭力。”



“港資港法港仲裁”加強信心



新協議的創新措施強化了粵港澳大灣區內的規則銜接和機制對接：“港資港法”和“港資港仲裁”下，大灣區試點城市註冊的港資企業可協議選擇使用香港或澳門法律為合同適用法，而在大灣區珠三角九市註冊的港資企業可選擇香港或澳門為仲裁地。



有關安排充分發揮香港在國際法律及爭議解決服務方面的獨特優勢，促進兩地法律服務和爭議解決專業的互補發展，為香港的法律專業人士在大灣區拓展業務提供更多機遇，同時推動大灣區建立更國際化的營商環境，惠及港資企業。

