港商界：協議強化本港超級聯繫人功能

中評社北京10月15日電／據大公報報導，國家支持香港鞏固提升國際金融中心地位，上周簽訂的修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》，在銀行、保險及證券領域等均作出優化。各界對新協議充滿期待以及對具體細節深表關注，一方面內地高水平對外開放過程中，為金融界帶來更大機遇，同時間強化本港連接內地與全球的超級聯繫人功能。



立法會金融服務界議員李惟宏表示，新CEPA為業界帶來很多正面的訊息，銀行、保險及證券業皆因而受惠，因內容涉及金融市場多個範疇，而且部分也是業界過去一直的政策，相信未來會落實更多具體細節。此外，業界對新政策也有不同的期望，例如目前跨境理財通2.0已實施，已容許部分香港券商參與，希望未來能進一步擴大範圍，讓更多的機構可參與其中。



期望落實“保險通”



協議提到持續優化互聯互通，包括將房地產信托基金（REITs）納入互聯互通渠道的投資產品，資深證券界人士謝明光指出，將REITs納入互聯互通相信是最多投資者關注的，因為REITs比直接投資地產項目更具彈性，而且有專業團隊管理，及可達到分散投資的效果。此外，近年更有不少投資者希望透過互聯互通投資內地上市的REITs，因內地的REITs相關資產的吸引力很大，期望日後政策上能更符合投資者的需求。



保險方面，修訂協議取消香港金融機構在向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元的要求。保險業人士相信，新安排有利規模較小的金融機構，透過CEPA進入內地保險市場。業界更加期待討論多時的保險售後服務中心的進展，便利持有香港保單、居住於大灣區的居民可透過售後服務中心的網上平台，以使用保單所屬的香港保險公司售後服務，例如保單查詢、管理、續保和索賠服務等。友邦保險集團主席謝仕榮表示，期望落實“保險通”，以促進跨境保險交易和服務，深化內地與港金融服務往來。



至於銀行方面，新安排放寬在港服務提供者設立的外國銀行分行，可在內地從事銀行卡業務。立法會金融界議員陳振英認為，香港主要銀行早於十多年前已完成在內地註冊，已可提供全面銀行服務，故新安排目標以外資銀行為主。事實上，後者在內地普遍從事批發或商業銀行服務，分行數目不多，較少涉足零售業務，故發行銀行卡的需求不算太高。金融業人士認為，新安排有利於提升香港金融中心競爭力，吸引外資機構在港落戶，強化香港作為超級聯繫人的角色，例如外資行有意開拓內地市場，可先在港設立據點，再通過CEPA簡易流程進入內地。