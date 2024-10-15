特首明宣讀施政報告　聚焦拼經濟、惠民生

中評社北京10月15日電／據大公報報導，行政長官李家超將於明日（16日）發表新一份施政報告，料將提出多項措施“拼經濟謀發展”，包括支援中小企轉型開拓市場，擴大電商易計劃適用範圍；進一步推動“無處不旅遊”，將香港打造為“游艇旅遊城市”；啟動研究發展“低空經濟”等。



李家超明日行程緊密，早上十一時在立法會，發表任內第三份施政報告，緊接下午三時半出席記者會，回應傳媒提問，晚上七時再在電視論壇節目，闡釋報告內容。市民在明日中午，可以在16座政府辦公大樓、7間公共圖書館、5間博物館，以及全港61個公營商場，免費索取施政報告重點單張。



政府在過去三個月，合共舉辦逾40場咨詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對施政報告的意見和建議。李家超在出席地區咨詢會期間，提出策劃施政報告的重點，是全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；以及把握國家國際雙機遇。



啟動研究發展“低空經濟”



消息稱，新一份施政報告，集中“拚經濟謀發展”和“惠民生添幸福”兩大議題。



“拚經濟謀發展”方面，據瞭解施政報告將有多項支援中小企轉型措施，其中一項是“電商易”計劃的適用範圍，不再局限於內地，有中小企期望，透過“電商易”將產品推廣至東盟地區。



內地近年發展“低空經濟”，被形容是“新增長引擎”。消息稱，新一份施政報告將會啟動研究發展“低空經濟”。立法會議員葛珮帆認為，政府可以先在試點收集數據，完成調研後，再制訂香港低空經濟發展策略或藍圖。

