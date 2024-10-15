香港中醫醫院12專項　明年底投入服務

中評社北京10月15日電／據大公報報導，香港中醫醫院將於明年12月起分階段投入服務，醫務衛生局表示，項目建築工程、各項預備工作正有序進行中。中醫醫院設有400張病床，開院時將會全面開展六個中醫分科服務，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科服務，其中12個中醫專病項目，包括中風後復康、腫瘤復康或紓緩、長期痛症和治未病等，會在開院時開展服務，其餘專病項目會循序漸進地在開院後五年內陸續開展。有立法會議員期望中醫院能夠進一步推動中西醫協作。＼大公報記者 伍軒沛



立法會衛生事務委員會將會在周五（18日）討論中醫醫院的最新進展。醫務衛生局提供的文件顯示，香港中醫醫院的服務範疇涵蓋基層、第二層及第三層的醫療服務，院內設有400張病床，提供純中醫、中醫為主和中西醫協作服務，服務模式包括住院、日間住院、門診及社區外展服務。



中醫醫院開院時將會全面開展六個中醫分科服務，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科，涵蓋23個合適的病種，策略性地發展中醫專病服務（詳見列表）。其中12個中醫專病項目，包括中風後復康、腫瘤復康或紓緩、長期痛症和治未病等，會在開院時開展服務，其餘專病項目會循序漸進地在開院後五年內陸續開展。



首年提供門診及日間住院



根據計劃，開院首年將提供門診及日間住院服務，以建立臨床團隊為主要目標之一，並為全面開展各類服務作預備。到了第二年，醫院會分階段提供全面住院服務，並視乎進度及供求，計劃將於開院起計5年內全面開展各類醫療服務，包括啟用臨床試驗及研究中心。



立法會衛生事務委員會主席陳凱欣對中醫院明年投入服務感到期待，認為分階段提供服務的模式做法合適。她說，市民普遍關注中醫醫院的收費，但政府至今仍未公布任何與收費相關的資料，期望中醫醫院的價格能夠合理。